Ряд программ и меморандумов о сотрудничестве заключили Баку и Тегеран

Президент Ирана находится в настоящее время с визитом в Азербайджане. В рамках визита стороны подписали целый ряд различных документов.

В понедельник, 28 апреля, Азербайджан и Иран заключили две программы и три меморандума о сотрудничестве. Они были подписаны в Баку на встрече президентов двух стран Ильхама Алиева и Масуда Пезешикана.

Главы государств оформили следующие документы:

Программа политических консультаций между МИД двух стран на 2025-2027 годы;

Меморандум о взаимопонимании по всестороннему сотрудничеству в области транспорта на 2025-2026 годы;

Меморандум о взаимопонимании по подготовке моряков, выдаче им дипломов и взаимном признании сертификатов о несении вахты;

Программа культурного обмена на 2025-2028 годы;

Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области СМИ.

В ходе сегодняшних переговоров президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Исламская Республика нацелена на выстраивание стратегических отношений с Азербайджаном во всех сферах.

В свою очередь, Ильхам Алиев обратил внимание на то, что на встрече была подтверждена приверженность обеих стран традиционной поддержке друг друга в международных организациях. Он добавил, что поговорил с иранским президентом о перспективах дальнейшего взаимодействия.