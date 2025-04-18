Ильхам Алиев выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту

Президент Азербайджана направил своему иранскому коллеге письмо, в котором выразил соболезнования в связи со вчерашней трагедией, произошедшей в порту провинции Хормозган.
"Уважаемый господин Президент. Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас"
– Ильхам Алиев
Глава азербайджанского государства также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
"В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим. Аллах рехмет элясин!"
– азербайджанский лидер
Ранее сегодня свои соболезнования иранцам в связи с субботней трагедией выразил МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство пожелало пострадавшим выздоровления.
В субботу в порту провинции Хормозган раздался мощный взрыв. Согласно предварительной данным, причина случившегося - возгорание одного из резервуаров. Жертвами трагедии стали почти 30 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.