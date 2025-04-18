Ильхам Алиев выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту

Мощный взрыв раздался в порту в Иране накануне. В результате происшествия погибли почти три десятка человек, ранены более 1,2 тыс.

Президент Азербайджана направил своему иранскому коллеге письмо, в котором выразил соболезнования в связи со вчерашней трагедией, произошедшей в порту провинции Хормозган.

"Уважаемый господин Президент. Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

"В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим. Аллах рехмет элясин!"

– азербайджанский лидер

Ранее сегодня свои соболезнования иранцам в связи с субботней трагедией выразил МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство пожелало пострадавшим выздоровления.

В субботу в порту провинции Хормозган раздался мощный взрыв. Согласно предварительной данным, причина случившегося - возгорание одного из резервуаров. Жертвами трагедии стали почти 30 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.