Вестник Кавказа

Иран готов импортировать электроэнергию из Азербайджана

Иран готов импортировать электроэнергию из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран начал переговоры с Азербайджаном об импорте 140 мегаватт электроэнергии на летний период текущего 2025 года – ожидается, что в скором времени Баку примет совещание по подключению электросети между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Иран готов закупать в Азербайджане дополнительные 140 МВт электроэнергии на летний период текущего 2025 года, заявил местным СМИ генеральный директор Управления внешней торговли электроэнергией иранской компании TAVANIR Мехрдад Эглими.

Сейчас стороны рассматривают подписание нового дополнительного соглашения по импорту электроэнергии, передает Trend.

Также иранская сторона предложила Азербайджану провести в Баку совещание, чтобы обсудить возможность подключения электрической сети между Ираном, Азербайджаном и Россией, и уже получен положительный ответ, отметил Эглими.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы ускорить технические работы в этом направлении и оценить возможности такого энергетического моста, добавил иранский чиновник.

Напомним, Азербайджан и Россия в феврале договорились о создании рабочей комиссии по вопросам энергетики. Решение было принято в рамках встречи главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева и посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. 

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