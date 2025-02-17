Вестник Кавказа

Азербайджан и Россия создадут рабочую группу по энергетике

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку и Москва будут более интенсивно сотрудничать в энергетики по линии министерств: стороны договорились создать рабочую группу.

Азербайджан и РФ договорились о создании рабочей комиссии по вопросам энергетики. Решение было принято в рамках встречи главы минэнерго РФ Сергея Цивилева и посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. 

На встрече было отдельно отмечено, что Москва искренне дорожит дружескими отношениями с Баку в сфере энергетики. 

Представители двух стран обсудили сотрудничество во всех сферах энергетики. В частности, стороны затронули строительство газопровода в Иран через территорию Азербайджана.

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