Вестник Кавказа

Строительство газопровода в Иран обсудили Россия и Азербайджан

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель российского энергетического ведомства пообщался сегодня с посолом Азербайджана в Москве. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами.

В четверг, 20 февраля, состоялась встреча главы Минэнерго России и посла Азербайджана в Москве. Об этом рассказали в российском министерстве.

В частности, Сергей Цивилев и Рахман Мустафаев коснулись вопроса строительства газопровода через азербайджанскую территорию в Иран.

"Стороны обсудили взаимодействие в части обмена технологическими решениями, проект строительства газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана, развитие сотрудничества во всех отраслях ТЭК"

– Минэнерго РФ

Цивилев отметил, что Москва и Баку наращивают конструктивный диалог в энергетике не только по нефтегазовым вопросам, но и по остальным направлениям, опираясь при этом на многолетний совместный опыт и общую историю.

"Мы дорожим нашими дружескими отношениями с Азербайджаном"

– руководитель российского ведомства

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