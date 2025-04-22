Вестник Кавказа

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора "Север-Юг"

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что транспортный коридор "Север-Юг" принесет выгоду всем сторонам-участникам проекта. Сам Баку активно способствуют развитию МТК.

Транспортный коридор "Север-Юг" принесет большую выгоду всем сторонам, которые принимают участие в проекте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который сейчас находится с визитом в Баку.

Он отметил, что Азербайджан реализует для работы коридора Север-Юг все необходимые проекты по инфраструктуре.

"В настоящее время мы просто расширяем свои транспортные возможности и инфраструктуру с учетом растущего объема грузов"

- Ильхам Алиев

Напомним, что в начале апреля Ильхам Алиев встретился с советником иранского президента Мехди Санаи и обсудил с ним развитие МТК "Север-Юг".

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