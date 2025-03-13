Турция направила в Пакистан самолеты с военным грузом – СМИ

На фоне обострения ситуации в Кашмире Турция направила военную помощь Пакистану.
Несколько военно-транспортных самолетов C-130E, которые принадлежат ВВС Турции, были замечены в Пакистане, сообщают СМИ.
Согласно неофициальной информации, в Исламскую Республику Пакистан прибыли противотанковые ракетные комплексы KARAOK, а также боевые компоненты БПЛА Bayraktar TB2.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Напомним, что на прошлой неделе между Пакистаном и Индией обострились отношения на фоне теракта в Кашмире. Стороны ввели ряд мер друг против друга, зафиксированы перестрелки на границе двух стран.