Россия и Турция обсудили ситуацию в Ливии

Ливийский кризис и пути урегулирования обсудили дипломаты России и Турции.
Консультацию по Ливии провели спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и гендиректор департамента Северо-Восточной Африки МИД Турции Рефик Али Онанер, информирует российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным региональным проблемам с упором на развитие ситуации в Ливии и вокруг нее, а также практические вопросы укрепления двусторонней координации по содействию продвижению политпроцесса в этой стране"
– МИД РФ
Стороны подтвердили приверженность продолжению усилий для достижения урегулирования ливийского кризиса, была выражена заинтересованность в продолжении доверительного диалога России и Турции как по ситуации в Ливии, так и по другим актуальным для сторон региональным вопросам.