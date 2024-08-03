Вестник Кавказа

Россия и Турция обсудили ситуацию в Ливии

Россия и Турция обсудили ситуацию в Ливии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские и турецкие дипломаты обменялись мнениями по ситуации в Ливии и возможностям урегулирования, сообщает МИД РФ.

Ливийский кризис и пути урегулирования обсудили дипломаты России и Турции.

Консультацию по Ливии провели спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и гендиректор департамента Северо-Восточной Африки МИД Турции Рефик Али Онанер, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным региональным проблемам с упором на развитие ситуации в Ливии и вокруг нее, а также практические вопросы укрепления двусторонней координации по содействию продвижению политпроцесса в этой стране"

– МИД РФ

Стороны подтвердили приверженность продолжению усилий для достижения урегулирования ливийского кризиса, была выражена заинтересованность в продолжении доверительного диалога России и Турции как по ситуации в Ливии, так и по другим актуальным для сторон региональным вопросам.

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