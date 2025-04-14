Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" выберет нового председателя 3 мая

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правящая "Грузинская мечта" намеревается избрать нового председателя партии 3 мая. Предыдущий председатель Гарибашвили решил уйти из политики.

Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта" могут избрать 3 мая, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

Прошлый председатель партии и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе из политики 25 апреля. Он решил перейти в частный сектор, однако пообещал остаться верным служителем Грузии.

"Ираклий Гарибашвили заслужил нашу благодарность, и мы ему об этом сказали. Ираклий Гарибашвили не только порядочный человек, грузин и семьянин, но и высококлассный специалист и знаток своего дела"

- Гия Вольский

Он выразил мнение, что Ираклий Гарибашвили еще может вернуться в политику, а также передал, что в "Грузинской мечте" уже сошлись во мнениях касательно кандидата.

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