"Грузинская мечта" выберет нового председателя 3 мая

Правящая "Грузинская мечта" намеревается избрать нового председателя партии 3 мая. Предыдущий председатель Гарибашвили решил уйти из политики.

Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта" могут избрать 3 мая, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

Прошлый председатель партии и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе из политики 25 апреля. Он решил перейти в частный сектор, однако пообещал остаться верным служителем Грузии.

"Ираклий Гарибашвили заслужил нашу благодарность, и мы ему об этом сказали. Ираклий Гарибашвили не только порядочный человек, грузин и семьянин, но и высококлассный специалист и знаток своего дела"

- Гия Вольский

Он выразил мнение, что Ираклий Гарибашвили еще может вернуться в политику, а также передал, что в "Грузинской мечте" уже сошлись во мнениях касательно кандидата.