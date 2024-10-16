Вестник Кавказа

Ираклий Гарибашвили решил уйти из политики

Ираклий Гарибашвили решил уйти из политики
© Фото: правительство Грузии
Политическую карьеру решил оставить Ираклий Гарибашвили. Экс-премьер Грузии и председатель правящей партии уходит в частный сектор.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили сегодня объявил на брифинге о своем уходе из политики.

"Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики"

– Гарибашвили

Он сообщил, что переходит в частный сектор, однако продолжит оставаться верным служителем Грузии.

"Я дважды был премьером, министром обороны, главой МВД, а последние два года председателем правящей партии Грузии…. я искренне исполнял свой долг перед страной и партией... Я остаюсь верным солдатом "Грузинской мечты" и нашей страны"

– Гарибашвили

Он выразил благодарность основателю "Мечты" Бидзине Иванишвили и назвал его гарантом мира в Грузии.

Экс-премьер не исключил своего возвращения в политику в будущем, при этом заверил, что не уйдет в оппозицию.

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