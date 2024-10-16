Ираклий Гарибашвили решил уйти из политики

Политическую карьеру решил оставить Ираклий Гарибашвили. Экс-премьер Грузии и председатель правящей партии уходит в частный сектор.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили сегодня объявил на брифинге о своем уходе из политики.
"Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики"
– Гарибашвили
Он сообщил, что переходит в частный сектор, однако продолжит оставаться верным служителем Грузии.
"Я дважды был премьером, министром обороны, главой МВД, а последние два года председателем правящей партии Грузии…. я искренне исполнял свой долг перед страной и партией... Я остаюсь верным солдатом "Грузинской мечты" и нашей страны"
– Гарибашвили
Он выразил благодарность основателю "Мечты" Бидзине Иванишвили и назвал его гарантом мира в Грузии.
Экс-премьер не исключил своего возвращения в политику в будущем, при этом заверил, что не уйдет в оппозицию.