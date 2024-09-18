Вестник Кавказа

Иран строит дорогу для связи Азербайджана и Нахчывана – Пезешкиан

Иран строит дорогу для связи Азербайджана и Нахчывана – Пезешкиан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран реализует проект по обеспечению сухопутной связи Азербайджана и Ныхчывана, сообщил президент Ирана. Дорога строится быстрыми темпами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV рассказал о строительстве дороги, которая позволит гражданам Азербайджана безопасно и удобно перемещаться между основной часть страны и Нахчываном.

"Мы выступили с инициативой обеспечить сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Сегодня этот проект реализуется очень быстрыми темпами. Это уже согласовано, и не возникнет никаких проблем"

– Пезешкиан

Иранский лидер подчеркнул, что сухопутная связь будет налажена между землями Ирана, основной частью Азербайджана и Нахчывана. "Мы считаем Иран второй родиной азербайджанцев", – отметил он.

Строительные работы продолжаются, дорога поможет установить связи не только между частями Азербайджана, но и между Азербайджаном и Ираном.

"Мы работаем над тем, чтобы завершить установление связи более безопасным и здоровым способом… Я надеюсь, что этот проект обеспечит безопасное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, и в то же время будет способствовать связям между Азербайджаном и Тебризом, Ардебилем и Западным Азербайджаном"

– Пезешкиан

Транспортный коридор через Иран, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной территорией Азербайджана, будет проложен в обход Армении.

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