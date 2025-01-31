Иран станет мостом между Нахчываном и основной территорией Азербайджана в обход Армении?

Михаил Богданов

На международном форуме «К новому миропорядку» в Университете АДА Ильхам Алиев озвучил план строительства транспортного коридора через Иран, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной территорией страны, минуя Армению. Почему Баку делает ставку на Тегеран, и какую тактику выбирает Иран в отношениях с Ереваном и Баку?

Этот проект не только обещает решить многолетнюю проблему изоляции Нахчывана, но и способен изменить геополитический ландшафт Южного Кавказа.

Нахчыван: островок Азербайджана в блокаде

Нахчыван, исторический регион Азербайджана, с 1990-х годов оказался в транспортной блокаде из-за армяно-азербайджанского конфликта. Единственный сухопутный путь туда из остального Азербайджана проходит через территорию Армении, которая, несмотря на договоренности по итогам Второй Карабахской войны (2020), продолжает блокировать доступ. Это ограничивает экономическое развитие региона и осложняет логистику.

Мы не можем ждать, пока Армения пересмотрит свою позицию. Нахчыван должен быть интегрирован в национальную инфраструктуру уже сейчас

- Алиев.

Решить проблему призвано строительство альтернативного маршрута через Иран. Уже возводится автомобильный мост через реку Араз, а в перспективе — железная дорога, которая станет частью международного коридора «Север–Юг».

Почему Иран, поддерживающий баланс в отношениях с Арменией и Азербайджаном, идет на сближение с Баку?

Тегерану понятны экономические выгоды от проекта. Транзитные маршруты через Иран сулят доходы от логистики и усиление роли страны как регионального хаба. Провинция Восточный Азербайджан (Иран), через которую пройдет дорога, получит импульс к развитию. В Иране проживает около 15 млн азербайджанцев, чьи симпатии к Баку могут влиять на политику Тегерана. Поддержка проекта центром укрепляет доверие к нему со стороны иранских азербайджанцев. Иран заинтересован в балансе сил на Южном Кавказе. Иран стремится не допустить доминирования Турции в регионе, но и не хочет полностью разрывать связи с Арменией, которая остается стратегическим партнером в противовесе НАТО. Участие в проекте позволяет Тегерану сохранить влияние на обе стороны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения: проигравшая сторона?

Для Еревана новый коридор — тревожный сигнал. Армения, лишившаяся контроля над Карабахом, рискует утратить и рычаги давления на Баку. Если Нахчыван получит независимый от Армении доступ к основной территории Азербайджана, Ереван окажется в еще большей изоляции. Однако открыто протестовать против ирано-азербайджанского сотрудничества Армения не может: она зависит от Ирана в поставках энергоресурсов и транзите товаров через единственный открытый коридор с Ираном — дорогу Горис-Капан.

Тактика Ирана: двойная игра или прагматизм?

Иранский подход к отношениям с Баку и Ереваном можно охарактеризовать как «гибкий нейтралитет»:

С Арменией Тегеран поддерживает диалог по вопросам безопасности, особенно в свете присутствия России в регионе. Армения — важное звено для противодействия Ирана турецкому влиянию.

Тегеран поддерживает диалог по вопросам безопасности, особенно в свете присутствия России в регионе. Армения — важное звено для противодействия Ирана турецкому влиянию. С Азербайджаном Иран активизирует экономическое сотрудничество (торговля выросла на 33,5% в 2024 году).

Проект транспортного коридора — пример того, как Иран извлекает выгоду из противоречий, не принимая чью-либо сторону. Это позволяет Тегерану оставаться незаменимым игроком для всех сторон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия для России и Турции

Турция, главный союзник Азербайджана, поддерживает проект, видя в нем часть плана по созданию транспортного коридора из Европы в Центральную Азию, Зангезурского коридора. Однако усиление связей Баку с Тегераном может вызвать опасения Анкары, учитывая конкуренцию Турции и Ирана за влияние в регионе.

главный союзник Азербайджана, поддерживает проект, видя в нем часть плана по созданию транспортного коридора из Европы в Центральную Азию, Зангезурского коридора. Однако усиление связей Баку с Тегераном может вызвать опасения Анкары, учитывая конкуренцию Турции и Ирана за влияние в регионе. Россия, традиционно выступавшая посредником в конфликте, теперь сталкивается с новыми вызовами. Если Иран и Турция укрепят позиции в транспортной инфраструктуре, роль Москвы как гаранта стабильности может снизиться.

Новый миропорядок или старые противоречия?

Строительство объездного маршрута в Нахчыван — не просто инфраструктурный проект. Это шаг к переформатированию региона, где Азербайджан укрепляет суверенитет, Иран расширяет экономическое влияние, а Армения теряет последние козыри.

Тактика Тегерана ясна: использовать противоречия между соседями в собственных интересах, избегая прямых конфликтов. Вопрос в том, как долго Ирану удастся балансировать, не становясь заложником собственной игры.

Для Азербайджана же это шанс доказать: даже в условиях блокады Нахчывана страна способна находить инновационные решения, превращая географические вызовы в стратегические возможности.