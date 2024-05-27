Вестник Кавказа

Сотрудники ANAMA подорвался на мине в Азербайджане

Сотрудники ANAMA подорвался на мине в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Газахском районе Азербайджана произошел инцидент: на мине подорвался сотрудник ANAMA. Он получил легкие травмы и доставлен в больницу.

На территории населенного пункте Гызылгаджилы Газахского района, освобожденного от армянской оккупации, на мине подорвался сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, рассказали в самом ANAMA.

Им оказался Эльнур Пашаев (1985 года рождения). В момент подрыва он выполнял свои обязанности по разминированию.

"В результате инцидента Пашаев Эльнур получил легкие травмы различных участков тела"

- ANAMA

Мужчину доставили в Центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что с 2020 по 2024 годы специалисты очистили от мин и невзорвавшихся снарядов 176 237 га земель освобожденных районов Азербайджана.

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