Сотрудники ANAMA подорвался на мине в Азербайджане

В Газахском районе Азербайджана произошел инцидент: на мине подорвался сотрудник ANAMA. Он получил легкие травмы и доставлен в больницу.

На территории населенного пункте Гызылгаджилы Газахского района, освобожденного от армянской оккупации, на мине подорвался сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, рассказали в самом ANAMA.

Им оказался Эльнур Пашаев (1985 года рождения). В момент подрыва он выполнял свои обязанности по разминированию.

"В результате инцидента Пашаев Эльнур получил легкие травмы различных участков тела"

- ANAMA

Мужчину доставили в Центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что с 2020 по 2024 годы специалисты очистили от мин и невзорвавшихся снарядов 176 237 га земель освобожденных районов Азербайджана.