Вестник Кавказа

ОБСЕ поможет разминировать границу Азербайджана и Армении

ОБСЕ поможет разминировать границу Азербайджана и Армении
© Фото: АзерТАдж
ОБСЕ готово стать участником мероприятий по разминированию приграничных районов Азербайджана и Армении. Об этом и многом другом заявил генсек организации Синирлиоглу на пресс-конференции в Баку.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова принять участие в мероприятиях по разминированию на приграничных территориях Азербайджана и Армении, заявил генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым в Баку.

"У нас есть соответствующий опыт и экспертиза в разминировании. Мы готовы содействовать разминированию на армяно-азербайджанской границе, если обе стороны выразят такую волю"

- Феридун Синирлиоглу

Он также высоко оценил согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Генсек ОБСЕ передал, что это важная веха, которая отражает общее стремление к будущему, основанному на мире и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он подтвердил приверженность ОБСЕ укреплению партнерства с Азербайджаном. Это и содействие усилиям по установлению мира и стабильности в регионе – одни из основных целей его поездки в Баку.

Помимо этого, Синирлиоглу высоко оценил лидерство Азербайджана в климатической повестке, которое, в частности, было проявлено в проведении COP29 в Баку. По его словам, ОБСЕ и Азербайджан продолжают сотрудничать в направлении содействия экономической региональной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата.

Генсек ОБСЕ добавил, что посетил Бакинский международный морской торговый порт.

"Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта и взаимосвязанности, а также нашу продолжающуюся совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках проекта ОБСЕ по продвижению "зелёных" портов и устойчивой взаимосвязанности в прикаспийском регионе"

- Феридун Синирлиоглу

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ

Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ

В Азербайджане начала работать миссия ОБСЕ перед выборами в Милли Меджлис

В Азербайджане начала работать миссия ОБСЕ перед выборами в Милли Меджлис

Ильхам Алиев выступил за упразднение Минской группы ОБСЕ

Ильхам Алиев выступил за упразднение Минской группы ОБСЕ

Председатель ОБСЕ посетит Баку 14 мая

Председатель ОБСЕ посетит Баку 14 мая

Ильхам Алиев: де-факто на Южном Кавказе установлен мир

Ильхам Алиев: де-факто на Южном Кавказе установлен мир

Ильхам Алиев предлагает упразднить механизмы ОБСЕ

Ильхам Алиев предлагает упразднить механизмы ОБСЕ

Депутат без образования Швабе топит ОБСЕ ради атаки на Баку

Депутат без образования Швабе топит ОБСЕ ради атаки на Баку

Баку не будет принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Баку не будет принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

МИД Азербайджана потребовал у ОБСЕ не вмешиваться во внутренние дела страны

МИД Азербайджана потребовал у ОБСЕ не вмешиваться во внутренние дела страны

Действующий председатель ОБСЕ встретится с Байрамовым и Мирзояном

Действующий председатель ОБСЕ встретится с Байрамовым и Мирзояном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы