ОБСЕ поможет разминировать границу Азербайджана и Армении

ОБСЕ готово стать участником мероприятий по разминированию приграничных районов Азербайджана и Армении. Об этом и многом другом заявил генсек организации Синирлиоглу на пресс-конференции в Баку.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова принять участие в мероприятиях по разминированию на приграничных территориях Азербайджана и Армении, заявил генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым в Баку.

"У нас есть соответствующий опыт и экспертиза в разминировании. Мы готовы содействовать разминированию на армяно-азербайджанской границе, если обе стороны выразят такую волю"

- Феридун Синирлиоглу

Он также высоко оценил согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Генсек ОБСЕ передал, что это важная веха, которая отражает общее стремление к будущему, основанному на мире и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он подтвердил приверженность ОБСЕ укреплению партнерства с Азербайджаном. Это и содействие усилиям по установлению мира и стабильности в регионе – одни из основных целей его поездки в Баку.

Помимо этого, Синирлиоглу высоко оценил лидерство Азербайджана в климатической повестке, которое, в частности, было проявлено в проведении COP29 в Баку. По его словам, ОБСЕ и Азербайджан продолжают сотрудничать в направлении содействия экономической региональной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата.

Генсек ОБСЕ добавил, что посетил Бакинский международный морской торговый порт.

"Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта и взаимосвязанности, а также нашу продолжающуюся совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках проекта ОБСЕ по продвижению "зелёных" портов и устойчивой взаимосвязанности в прикаспийском регионе"

- Феридун Синирлиоглу