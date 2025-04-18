В Иране назвали число пострадавших при взрыве в порту

Обновились данные по количеству пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана. Сообщается о 1242 пострадавших, погибли 40 человек.
В Иране увеличилось число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи.
Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Муджтаба Халеди проинформировал, что число пострадавших при ЧП в городе Бендер-Аббасе достигло 1242, также известно о 40 погибших.
Поисково-спасательные работы продолжаются. В списке пропавших без вести шестеро.
В Иране в связи с произошедшим объявлен траур.