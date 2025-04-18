Вестник Кавказа

В Иране назвали число пострадавших при взрыве в порту

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обновились данные по количеству пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана. Сообщается о 1242 пострадавших, погибли 40 человек.

В Иране увеличилось число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи.

Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Муджтаба Халеди проинформировал, что число пострадавших при ЧП в городе Бендер-Аббасе достигло 1242, также известно о 40 погибших.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В списке пропавших без вести шестеро.

В Иране в связи с произошедшим объявлен траур.

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