Вестник Кавказа

Обновленный терминал аэропорта Минвод откроют в мае

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, когда откроют новый терминал аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье. Его откроют для внутренних авиакомпаний 15 мая.

Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае будет открыт 15 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что сейчас терминал не принимает пассажиров.

Стоит отметить, что аэропорт Минвод на Ставрополье ожидает большую реконструкцию. Ее будут проводить в несколько этапов, чтобы избежать закрытия авиагавани. На работы планируют потратить свыше 12 млрд рублей.

Напомним, что аэропорт Минеральных Вод – один из самых старых в России. В 2025 году он празднует столетний юбилей. Сегодня оттуда совершаются 43 внутренних и 19 международных рейсов. По итогам предыдущего года, аэропорт обслужил свыше 4,3 млн пассажиров.
 

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