Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод реконструируют без закрытия

Аэропорт Минвод реконструируют без закрытия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реконструкция воздушной гавани Минеральных вод может стартовать уже в следующем году. Работы будут проводиться в несколько этапов – так, чтобы аэропорт не прекращал принимать и отправлять самолеты.

Минераловодский аэропорт обновят более чем за 12 млрд рублей – средства будут вложены в реконструкцию его взлетно-посадочной полосы, рассказал гендиректор воздушной гавани Роман Чуев.

По его словам, аэропорт уже попал в соответствующую федеральную программу, в рамках которой проводится ремонт аэродромов и ВПП.

На данный момент, отметил Чуев, ведется проектирование. Инженерные изыскания обойдутся в 50 млн рублей. Кроме того, на данный момент объявлен конкурс, так что через месяц будет заключен контракт по проектированию аэродрома. Его осуществят проектировщики за 220 млн рублей, передает ТАСС.

Гендиректор добавил, что все работы будут разбиты на несколько этапов. Таким образом аэропорт не придется закрывать для их проведения, и все полеты будут проводиться.

"В программе мы стоим на реализацию в 2026-2028 годах. То есть в следующем году, я надеюсь, мы активно приступим к поэтапной постепенной реконструкции аэродрома"

– Чуев

Глава аэропорта добавил, что нынешняя ВПП заработала в 2011 году.

Он уточнил, что ремонту подвергнется и привокзальная территория. Там создадут сквер им. М. Ю. Лермонтова. У аэропорта установят и четыре "зарядки" для электромобилей.

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