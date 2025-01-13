Премьер Израиля может приехать в Азербайджан – СМИ

Биньямин Нетаньяху может совершить визит в Азербайджан 8 мая. Вслед за ним в страну в течение мая прибудет Реджеп Тайип Эрдоган.

Визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Азербайджан может состояться 8 мая, передает издание Times of Israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе своей поездки Нетаньяху проведет переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, а также представителями еврейской общины.

Газета подчеркивает, что визит премьер-министра Израиля завершится в тот же день.

Издание также пишет, что вслед за визитом Нетаньяху в течение мая состоится приезд турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана в Азербайджан.