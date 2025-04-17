Российско-азербайджанский промпарк запустят в Сумгайыте летом

Совместный российского-азербайджанский промпарк примет первых резидентов летом 2025 года. Под индустриальную зону предоставлена территория площадью 10 га.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов сообщил о скором запуске совместного промпарка в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Он отметил, что запуск промышленного парка под управлением Технополиса "Химград" запланирован на июль текущего года. Мирсаяпов добавил, что летом парк примет первых резидентов.

Соглашение между Агентством развития экономических зон Азербайджана и Технополисом "Химград" о появлении совместной индустриальной зоны было заключено в мае прошлого года.

Под эту зону в Сумгайытском химико-промышленном парке предоставили территорию площадью 10 га. Стоит добавить, что возведением производственных объектов занимается Агентство.

Проект - площадка с готовой инфраструктурой, налоговыми льготами и преференциями для резидентов в соответствии с законодательством Азербайджана на территории парка.