Вестник Кавказа

Китай выступил за диалог между Индией и Пакистаном

Китай выступил за диалог между Индией и Пакистаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Китае выступили за урегулирование разногласий между Индией и Пакистаном мирным путем.

МИД Китая в лице своего официального представителя  Го Цзякуня выступил за урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном.   

"Китай, будучи соседом Пакистана и Индии, надеется, что обе стороны проявят сдержанность, пойдут навстречу друг другу, надлежащим образом разрешат соответствующие разногласия путем диалога и консультаций и совместно будут поддерживать региональный мир и стабильность"

–  Го Цзякунь 

По словам представителя МИД КНР, Пекин выступает за проведение беспристрастного расследования теракта в Кашмире. Однако в дипведомстве Китая не уточнили, планирует ли страна участвовать в международном расследовании трагедии. 

Напомним, что эскалация между Индией и Пакистаном произошла на фоне теракта в Кашмире. Нью-Дели обвиняет Исламабад в организации атаки, приведшей к гибели 26 человек.

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