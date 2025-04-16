Азербайджан и Китай: история и перспективы отношений

Азербайджано-китайские отношения вышли на качественно новый уровень с подписанием в Пекине Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Какова история и дальнейшие перспективы отношений Баку и Пекина?

За последние годы Азербайджан и Китай активно взаимодействуют в торгово-экономической и политической сферах. Страны сотрудничают на различных мировых площадках, а также продвигают проект "Один пояс – один путь". Итогом стало подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Отношения Азербайджана и Китая: история

Китай признал независимость Азербайджана 27 декабря 1991 года, а спустя несколько месяцев, 2 апреля 1992 года, между государствами были установлены дипломатические отношения. В августе того же года Пекин открыл свое посольство в Баку, которое сегодня возглавляет Лу Мэй. Азербайджан обзавелся своей дипломатической миссией в Китае в сентябре 1993, послом страны в Пекине является Буньяд Гусейнов.

Сегодня отношения Азербайджана и Китая развиваются ускоренными темпами во всех сферах. И надо сказать, что основу для этого заложил архитектор современного Азербайджана Гейдар Алиев. В 1994 году он совершил визит в Китай, в ходе которого страны заключили 8 соглашений, одним из них было заявление об основах улучшения дружественных связей между КНР и Азербайджаном. Кроме того, были заключены договора о сотрудничестве в гуманитарной и туристической сферах, а также соглашение об открытии воздушного сообщения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особое внимание развитию отношений страны уделяют и в XXI веке. Ильхам Алиев после прихода к власти в 2003 году неоднократно посещал Китай с визитами, где подписывались различные документы о расширении двусторонних связей. В последние годы сотрудничество между двумя странами заметно укрепляется, а с недавнего времени Азербайджан и Китай стали стратегическими партнерами.

Декларация о стратегическом партнерстве

Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве состоялось 23 апреля 2025 года. Помимо этого, стороны заключили ряд других соглашений, включая взаимную отмену виз, а также документы об экономическом сотрудничестве.

Говоря о подписанном соглашении, стоит вспомнить принятую в июле 2024 года совместную Декларацию о стратегическом партнерстве. Перед визитом в Пекин Ильхам Алиев в интервью агентству "Синьхуа" напомнил об этом событии. Он подчеркнул, что страны согласились расширять сотрудничество, укреплять взаимодействие в международных делах, защищать интересы стран и продвигать дело регионального и глобального мира.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Партнерство Пекина и Баку заметно проявилось и на практике. Так, Китай стал одним из главных торговых партнеров Азербайджана в 2024 году, заметно нарастив товарооборот. В свою очередь, Пекин неоднократно поддерживал мирную повестку Баку. Вопросы по углублению торгово-экономических связей и поддержке территориальной целостности прописаны в декларации.

Если принятие Декларации о стратегическом партнерстве в июле 2024 года следует считать первым шагом на пути к укреплению сотрудничества Баку и Пекина, то подписанная Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве переводит отношения Азербайджана и Китая на совершенно новый уровень.

Торговля и экономическое сотрудничество Баку и Пекина

Президент АР перед поездкой в Пекин сказал, что по итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил свыше $3,7 млрд, что на 20,7% больше показателей 2023 года. Он также отметил, что Пекин стал четвертым торговым партнером Баку и главным импортером, заняв 17,69% всех поставок.

В этом году наращивание торговли между Азербайджаном и Китаем было продемонстрировано наглядно. Так, за первый квартал 2025 года объем торговых операций увеличился на 37,4% ($279,8 млн) и составил $1,02 млрд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торговый оборот с Китаем составил более 8,5% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. КНР стала четвертым среди стран по текущему показателю. Китай импортировал товаров из Азербайджана на сумму $23,2 млн, а Азербайджан из Китая – на сумму примерно $1 млрд.

Данные цифры говорят о том, что торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и Китая стремительно растет и не собирается останавливаться. В планах у обеих стран стоят наращивание и расширение связей, увеличение товарооборота, который в этом году, учитывая тенденцию, превзойдет прошлогодние показатели.

Проект "Один пояс – один путь"

Отдельно стоит выделить проект "Один пояс – один путь", который Китай активно продвигает свыше 10 лет. Это проект, названный в честь Шелкового пути – караванного маршрута от Китая до Европы через Центральную Азию. Цель данной инициативы – улучшение транспортных связей и углубление сотрудничества в масштабе нескольких континентов.

О китайском проекте говорилось очень много: одни называли инициативу долговой ловушкой, другие и вовсе утверждали о захвате Пекином власти в регионе. Но различные гипотезы спустя годы сошли на нет, и все больше стран изъявляют желание стать частью "Пояса и пути".

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поддержку в продвижении инициативы Китая уже много лет оказывает Азербайджан. И одна из причин, по которым Баку придает большое значение сотрудничеству с Пекином – проект "Срединный коридор", который не только повышает роль Азербайджана в Евразии, но и способствует развитию китайского проекта.

Азербайджан стал для инициативы "Один пояс – один путь" очень важной точкой и крупнейшим логистическим центром. Сюда также стоит добавить и Грузию, где сегодня Китай для развития своей инициативы строит порт "Анаклия". То есть Южный Кавказ превращается в крупнейший логистический центр, через который совершаются поставки китайских товаров в Европу.

При этом важно подметить, что Баку, в отличие от Грузии или стран Центральной Азии отказался от кредитов из Китая, поскольку не желает попадать в зависимость от Пекина. Учитывая многовектнорную политику, Азербайджан не хочет, чтобы участие в проекте Китая негативно повлияло на отношения с США.

Политический аспект

Если рассматривать политические отношения Азербайджана и Китая, то страны активно сотрудничают на мировых площадках, а с учетом того, что Азербайджан может пополнить ряды ШОС и БРИКС, расширение двустороннего взаимодействия гарантировано.

Азербайджан не раз заявлял о своей поддержке позиции Китая в отношении Тайваня, подчеркивая, что в мире есть только один Китай. В Поднебесной тоже говорили о поддержке территориальной целостности и суверенитете Азербайджана, а также мирной повестки, предложенной Баку.

Расширение присутствия Китая на Южном Кавказе не стоит считать случайным. Да, Китай сегодня активно соревнуется с США, начавшими торговые войны против едва ли не всего мира. Поэтому Пекин на этом фоне стремится укреплять свои контакты с Баку. В этом плане и Азербайджан будет развивать связи с Китаем, но не во вред отношениям с США, позиционируя себя нейтральной платформой и мостом в рамках многовекторной политики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один важный фактор сближения Китая и Азербайджана – попытки вмешательства в дела Южного Кавказа еще одного соперника Пекина – Индии, которая активно перевооружает Армению. Только за период с 2022 по 2024 годы Дели поставил Армении 43% всего импортированного вооружения. Судя по всему, показатели будут расти.

Китай, в отличие от Индии, не настроен ни против Азербайджана, ни против Армении. Пекин связан с Кавказом исключительно желанием вести торгово-экономическую деятельность, от которой выиграют все стороны, а не с милитаризацией одной из сторон, как это делает сегодня Дели, преследуя свои геополитические интересы.

То есть Китай и Азербайджан в данном случае связывают развитие транспортных коридоров, наращивание товарооборота, развитие связей в других торгово-экономических отраслях, но никак не создание отдельного военного блока, который будет настроен против одной из сторон.

Перспективы отношений Азербайджана и Китая

Азербайджан и Китай сегодня вступают в новую стадию отношений. Пекин возлагает надежды на Баку в продвижении проекта "Один пояс – один путь", а также формировании нового миропорядка. Азербайджан же в лице Китая нашел крепкого экономического партнера на фоне нестабильности в Европе, Америке и странах Ближнего Востока.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Нет сомнений в том, что Азербайджан и Китай будут расширять и укреплять торгово-экономическое взаимодействие, поскольку взаимодействие двух стран только-только набрало серьезный оборот, что дает почву для наращивания потенциала. Сейчас страны открывают для себя новые направления для сотрудничества, что немало важно после достижения всеобъемлющего стратегического партнерства.