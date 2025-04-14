Азербайджан и Китай подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Азербайджан и Китай сегодня подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны заключили ряд двусторонних соглашений, включая взаимную отмену виз для граждан Азербайджана и Китая, документы об экономическом и научном сотрудничестве.

В Пекине в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 апреля состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов.

Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин подписали «Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой».

Согласно документу, двустороннее сотрудничество охватит около 20 областей, включая космические исследования, зеленую энергетику, интеллектуальную собственность и цифровую экономику.

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Китая Ван И подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта», а также «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области гуманитарного разминирования».

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр иностранных дел Китая Ван И подписали «Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджана и КНР».

Также Мустафаев и директор Китайского агентства международного развития и сотрудничества Чэнь Сяодун подписали «Соглашение о техническом и экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр науки и технологий Китая Инь Хэцзюнь подписали «Протокол о сотрудничестве в области науки и технологий между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики».

Кроме того, заключен «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Китайской Народной Республики», подписи на документе поставили глава МИД Азербайджана и министр юстиции КНР Си Рон.

С министерством культуры и туризма Китая подписан «Протокол о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2025-2029 годы».

Также на встрече в Пекине стороны заключили:

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики»,

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Китайским национальным космическим управлением (CNSA) по сотрудничеству в области космоса и использования космического пространства в мирных целях,

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и Китайской инвестиционной корпорацией»,

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого и низкоуглеродного развития между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики».

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр промышленности и информационных технологий Китая Ли Личэн подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области промышленности между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики». Также Микаил Джаббаров совместно с министром коммерции Китая Ван Вэньтао подписал «Меморандум о взаимопонимании по углублению двустороннего сотрудничества в области безбарьерной торговли между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики» и «Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики».

Заключен «План сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь»», подписан «Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Национальным информационным управлением Китайской Народной Республики».

Кроме того, на встрече были подписаны следующие документы:

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках»,

«Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и информационным агентством Синьхуа»,

«Соглашение о сотрудничестве между Закрытым Акционерным Обществом «Азербайджанское Телерадиовещание» и China Media Group».

Баку и Пекин также подписали письмо о намерениях установить побратимские отношения между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.