Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в "зеленой" энергетике

Азербайджан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в "зеленой" энергетике
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сотрудничество Азербайджан и Китая в энергетическом секторе будет развиваться. Сегодня стороны подписали ряд соглашений и меморандумов.

Министерство энергетики Азербайджана подписало с китайскими компаниями ряд документов, соглашения заключены в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР.

В Пекине 22 апреля были подписаны:

  • Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и ООО Universal Solar Azerbaijan по проекту Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт,
  • Исполнительное соглашение между Минэнерго Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море,
  • Исполнительное соглашение между Минэнерго Азербайджана, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО SOCAR Green по оценке, развитию и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт и системы накопления энергии на батареях мощностью 30 МВт на озере Бёюкшор,
  • Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана, PowerChina Resources Limited и ООО SOCAR Green по оценке, развитию и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт.

Кроме того, стороны подписали два меморандума: о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Институтом электроэнергетического планирования и инжиниринга КНР по развитию возобновляемой энергетики и планирования электроэнергетической системы и о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана, ООО SOCAR Green, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и PowerChina Resources Limited о развитии проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря.

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