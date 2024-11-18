Азербайджан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в "зеленой" энергетике

Сотрудничество Азербайджан и Китая в энергетическом секторе будет развиваться. Сегодня стороны подписали ряд соглашений и меморандумов.
Министерство энергетики Азербайджана подписало с китайскими компаниями ряд документов, соглашения заключены в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР.
В Пекине 22 апреля были подписаны:
- Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и ООО Universal Solar Azerbaijan по проекту Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт,
- Исполнительное соглашение между Минэнерго Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море,
- Исполнительное соглашение между Минэнерго Азербайджана, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО SOCAR Green по оценке, развитию и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт и системы накопления энергии на батареях мощностью 30 МВт на озере Бёюкшор,
- Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана, PowerChina Resources Limited и ООО SOCAR Green по оценке, развитию и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт.
Кроме того, стороны подписали два меморандума: о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Институтом электроэнергетического планирования и инжиниринга КНР по развитию возобновляемой энергетики и планирования электроэнергетической системы и о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана, ООО SOCAR Green, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и PowerChina Resources Limited о развитии проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря.