Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Китай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Китай. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китай, сообщает пресс-служба руководителя государства.
Отмечается, что главу республики и первого вице-президента Мехрибан Алиеву в пекинском аэропорту встречали глава Минтранса КНР Лю Вэй и другие официальные лица.
Помимо этого, в международной воздушной гавани в честь приезда президента Азербайджана был выстроен почетный караул, добавили в пресс-службе.
Стоит добавить, что Ильхам Алиев в ходе своего государственного визита проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.