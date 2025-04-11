Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Китай

Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Китай. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Китай, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Отмечается, что главу республики и первого вице-президента Мехрибан Алиеву в пекинском аэропорту встречали глава Минтранса КНР Лю Вэй и другие официальные лица.

Помимо этого, в международной воздушной гавани в честь приезда президента Азербайджана был выстроен почетный караул, добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что Ильхам Алиев в ходе своего государственного визита проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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