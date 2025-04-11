Ильхам Алиев едет в Китай углублять стратегическое партнерство

Завтра президент Азербайджана Ильхам Алиев отправляется с государственным визитом в Китай. Накануне поездки он в интервью китайскому агентству Синьхуа рассказал об азербайджано-китайских отношениях, как двусторонних, так и в рамках международных организаций, и о своих ожиданиях от визита в КНР.

Азербайджан и Китай – стратегические партнеры

В июле прошлого года на 24-м саммите ШОС в Астане Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

С момента установления дипломатических отношений 2 апреля 1992 года наше двустороннее сотрудничество принесло много плодотворных результатов. Мы согласились и далее расширять это сотрудничество, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития

- Ильхам Алиев.

В прошлом году в Китай ездили азербайджанские министры и депутаты, сотрудники генпрокуратуры и администрации президента; а в Баку приезжали заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами. Премьер-министр КНР участвовал 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29.

Несмотря на развернутую против Азербайджана некоторыми западными кругами широкомасштабную безосновательную кампанию прессинга и бойкота столь важного для мирового сообщества мероприятия - COP29 -, мы вновь продемонстрировали сильную политическую волю и профессионализм, что позволило провести Конференцию на высоком уровне, добиться исторических результатов и настоящего прорыва в многосторонних переговорах.

- президент Азербайджана.

Одни пояс – один путь

В прошлом году на долю Китая приходилось 7,9% от общего объема внешней торговли Азербайджана. Китай стал четвертым по величине торговым партнером Азербайджана и главным источником импорта. В свое время Азербайджан одним из первых поддержал китайскую инициативу «Одни пояс – один путь» и стал второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию этого проекта, как на своей территории, так и за ее пределами.

За последние 20 лет в Азербайджане построили и отремонтировали 21 тыс. километров автомобильных дорог, построили 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода; построили более 1500 километров и отремонтировали 1800 километров железных дорог. Сейчас железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), а также Бакинский международный морской торговый порт, ставший одним из крупных портов на Каспии, открывают новые перспективы для реализации экономических и транспортных возможностей в рамках китайской инициативы.

Срединный коридор

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Срединный коридор становится надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море, а также оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его важность стремительно возрастает. Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тыс. тонн, что на 86% больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Срединному коридору было отправлено 287 маршрутных поездов.

Гуманитарные обмены

В Китае работают центры изучения азербайджанского языка и культуры. Пекинский университет иностранных языков открыл программу по изучению азербайджанского языка. Азербайджанские студенты учат китайский в вузах-партнерах Института Конфуция. Число китайских туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Поощрение со стороны государства преподавания китайского и азербайджанского языков в учебных заведениях, обменов между преподавателями и подготовки специалистов будет способствовать эффективному взаимодействию государств в различных сферах, содействовать сближению и взаимному культурному обогащению двух народов

- Алиев.

В прошлом году Азербайджан в одностороннем порядке применил в отношении граждан Китая безвизовый режим с целью развития туризма и роста деловой активности.

Азербайджан и Китай в ШОС

В 2016 году Азербайджан стал страной-партнером ШОС по диалогу. В этом году в ШОС председательствует Китай.

Председательство Китая под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" будет способствовать дальнейшей институционализации и укреплению ее роли на международной арене. Сотрудничество Азербайджана с ШОС охватывает различные направления, такие как борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В центре внимания также находятся такие вопросы, как межцивилизационный диалог, мультикультурализм и поощрение толерантности. Наша страна играет в этих сферах активную роль на международной арене.

- президент Азербайджана.

Он также заметил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки, вместе образующие глобальный Юг, составляют почти две трети государств-членов ООН. На их долю приходится около 80% населения планеты, порядка 50% мирового ВВП и около половины совокупного объема международной торговли. Участие глобального Юга в строительстве более устойчивого, справедливого и безопасного мирового устройства является естественным процессом.

Ожидания от визита

Прошло почти шесть лет со времени последнего визита Алиева в КНР. Говоря об ожиданиях от предстоящей поездки в Китай, президент Азербайджана заявил:

Все предыдущие визиты в КНР отличались весьма насыщенной программой и сопровождались подписанием целого ряда важных двусторонних документов, направленных на расширение всестороннего азербайджано-китайского сотрудничества на основе взаимных интересов. Убежден, что и предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР.