Ильхам Алиев рассказал о потенциале торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Хотя торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и Китая поступательно развивается, между странами остается огромный потенциал, который еще предстоит реализовать, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между Азербайджаном и Ираном еще остается огромный нереализованный потенциал торгово-экономического сотрудничества, заявил в интервью агентству Синьхуа президент АР Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что за прошлый год товарооборот между странами относительно 2023 года вырос на 20,7% до $3,744 млрд. Кроме того, КНР стала четвертым по величине торговым партнером Азербайджана – ее доля во внешнеторговом обороте достигла 7,9%. Китай также стал лидером по импорту, здесь показатель составил 17,69%.

"Несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует огромный еще нереализованный потенциал"

– Ильхам Алиев

Президент заявил, что Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном Китаем представляет собой важный механизм для углубления экономических связей между странами, поиска перспективных направлений сотрудничества и их последующего закрепления в правовой плоскости. Ильхам Алиев указал на то, что своевременное осуществление ее решений станет залогом успеха, и отметил, что в преддверии его визита в Китай в Баку пройдет 10-е заседание Комиссии.

Глава государства также напомнил, что в Китае действуют торговые и винные дома. Они работают в Пекине, Шанхае, Урумчи, Циндао, Чэнду, Нанкине и Чжанцзяцзе. Президент подчеркнул, что они играют важную роль в развитии двусторонних торговых отношений. В Азербайджане же на данный момент зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, указал он, добавив, что 298 ведут активную деятельность.

"В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику"

– Ильхам Алиев