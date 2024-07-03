Ильхам Алиев летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Официальный визит Ильхама Алиева в Китай состоится на этой неделе. В Пекин азербайджанский лидер прибудет 22 апреля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит государственный визит в Китай на этой неделе.
Поездка состоится с 22 по 24 апреля по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, поделился официальный представитель китайского МИД.
На прошлой неделе в Баку прибыла новый посол КНР Лу Мэй.
Ранее сообщалось, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве и углублении отношений с Китаем. Отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.