Азербайджан и Китай стали стратегическими партнерами

Азербайджан и Китай приняли совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Пекин решительно поддерживает мирную повестку Баку.

В Астане в рамках саммита ШОС была принята декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, текст которой опубликован на сайте президента АР.

В мероприятии приняли участие азербайджанский президент Ильхам Алиев и китайский лидер Си Цзиньпин.

В ней говорится, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу международному сообществу и требуют объединения общих усилий для предотвращения и противостояния вызовам.

В документе также сказано, что Баку и Пекин продолжат оказывать решительную поддержку друг другу по пути развития, выбранного в соответствии со своими национальными особенностями.

Страны договорились осуществлять сотрудничество для достижения общего развития и процветания, поддерживать тесные отношения по ключевым вопросам, укреплять доверие.

Кроме того, Китай и Азербайджан заявили, что не позволят третьим силам использовать свою территорию для осуществления действий против другой стороны.

Помимо этого, Пекин решительно поддерживает предложенную Баку мирную повестку и считает контрпродуктивными геополитические интриги, которые вызовут конфронтацию.

Китай также выражает готовность активно участвовать в прокладке и эксплуатации Срединного коридора, приветствует проведение конференции COP29 в Азербайджане и стремление Баку укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС.