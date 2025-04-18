Вестник Кавказа

Россия и Иран увеличили поток туристов на 52% в 2024 году

Россия и Иран увеличили поток туристов на 52% в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток между Россией и Ираном увеличился на 52% в прошлом году, а объем торговли достиг $4,8 млрд. Глава Минэнерго РФ назвал это большим достижением.

Поток туристов между Россией и Ираном вырос на 52% в 2024 году, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в разговоре с телеканалом RT.

"Рост туристического потока за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 52%. Это большое достижение"

– Сергей Цивилев

Он передал, что между странами налажено регулярное воздушное сообщение и действует безвизовое пространство для туристических групп, которые играют существенную роль в росте потока путешественников. Со слов министра, его потенциал еще не исчерпан и в будущем можно ожидать еще больший рост.

Глава российского Минэнерго также рассказал об объеме торговли РФ и Ирана: он составил $4,8 млрд в 2024 году. В этом направлении наблюдается тенденция к росту.

По данным Цивилева, Россия доставляет в Иран сельхозпродукцию, металл и древесину, а в ответ получает фрукты, овощи и химпродукцию.

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