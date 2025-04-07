Вестник Кавказа

Россия и Иран создадут ассоциацию портов и грузоперевозчиков

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран планируют развивать сотрудничество в сфере портовой деятельности и судоходства, создав совместный консорциум портов и судоходных компаний: он будет определять порядок работы с портами стран каспийского региона.

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев провел переговоры с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана Саидом Расули, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Стороны договорились о создании консорциума (Ассоциации) российских и иранских судоходных компаний и российских и иранских портов. Запланировано провести переговоры таких компаний и портов в мае в Махачкале"

- Минтранс России

Представители двух стран намерены обсудить в Махачкале дальнейшее развитие судоходства, согласовать тарифы на перевозки, а также дальнейшую работу с портами и судоходными компаниями других прикаспийских государств, сообщил замминистра, передает "Интерфакс".

Заместители глав транспортных ведомств двух стран также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг", а также строительство его финального участка - железнодорожной линии Решт – Астара в Иране.

Напомним, ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что отрезок транспортного коридора "Север-Юг" между Рештом и Астарой будет построен в течение трех-четырех лет. На это время при перевозках можно доставлять грузы до Решта по железной дороге, а далее перегружать их на грузовики и перевозить их на расстояние 160 км по автомобильной дороге, которая уже действует: за год по ней было доставлено свыше 3 млн т грузов.

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