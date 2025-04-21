Число погибших в иранском порту достигло 46

В Иране увеличилось число погибших в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи на берегу Персидского залива. Сообщается еще о шести жертвах.

В Иране в результате ЧП в порту города Бендер-Аббасе погибли 46 человек, новые данные объявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.

Ранее было известно о 40 жертвах, пострадали свыше 1,2 тыс человек.

Причины происшествия пока не установлены. Ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего после взрыва, участие в тушении принимают специалисты МЧС России.