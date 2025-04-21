Вестник Кавказа

В МИД Китая заявили об отсутствии контактов Си Цзиньпина и Дональда Трампа

В МИД Китая заявили об отсутствии контактов Си Цзиньпина и Дональда Трампа
© Фото: Сайт президента России
Официальный Пекин не подтвердил слова Дональда Трампа о контактах с лидером КНР Си Цзиньпином.

В дипломатическом ведомстве Китая не подтвердили информацию о контактах лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. 

"Насколько я знаю, лидеры обоих государств в последнее время не проводили телефонного разговора"

– спикер МИД КНР Го Цзякунь

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно контактировал с лидером Китая Си Цзиньпином. 

Напомним, в апреле США ввели "взаимные" пошлин на поставки продукции из 185 стран. Пошлина для китайских товаров была определена на уровне 125%. Такой же пошлиной будут облагаться и американские товары в Китае.

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