В МИД Китая заявили об отсутствии контактов Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Официальный Пекин не подтвердил слова Дональда Трампа о контактах с лидером КНР Си Цзиньпином.
В дипломатическом ведомстве Китая не подтвердили информацию о контактах лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
"Насколько я знаю, лидеры обоих государств в последнее время не проводили телефонного разговора"
– спикер МИД КНР Го Цзякунь
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно контактировал с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в апреле США ввели "взаимные" пошлин на поставки продукции из 185 стран. Пошлина для китайских товаров была определена на уровне 125%. Такой же пошлиной будут облагаться и американские товары в Китае.