Вестник Кавказа

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накал торговой войны между США и Китаем постепенно спадает: вслед за заявлениями Трампа о скором снижении пошлин лидеры США и Китая провели телефонный разговор.

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили торговые пошлины. Об этом американский президент заявил журналу Time. 

"Он позвонил. Я не считаю это проявлением слабости с его стороны"

– Дональд Трамп

Как сообщил Трамп, лидеры двух стран провели обсудили возможность заключения торговой сделки. 

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал снижение пошлин на товары из Китая, однако отметил, что об обнулении тарифов речи не идет. Он пояснил, что снижение будет существенным. 

Президент США Дональд Трамп в начале апреля ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.

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