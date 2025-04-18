Вестник Кавказа

Четвертый президентский срок Трампа прокомментировал Маск

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Миллиардер Илон Маск, курирующий DOGE, высказался по поводу предположительного четвертого срока президента Дональда Трампа на фоне обсуждения в американском обществе возможности третьего.

Курирующий особое ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск сделал многозначительное высказывание относительно возможности четвертого по счету срока в президентском кресле для нынешнего главы государства Дональда Трампа.

Комментарий он оставил в перепосте сообщения в соцсети X, содержащего картинку с красной бейсболкой, на которой написано "Трамп 2032". Именно в этом году пройдут выборы, на которых Трамп мог бы баллотироваться на четвертый срок подряд.

"Думайте наперед!"

– Илон Маск

Напомним, что в онлайн-магазине Трампа можно купить футболки и бейсболки "Трамп-2028". На футболках дополнительно написано "Перепишем правила".

Мерч поступил в продажу на фоне сообщений о том, что Трамп рассматривает возможность изменить американскую конституцию так, чтобы суметь баллотироваться на третий срок.

Отметим, что недавний опрос Ipsos, показали, что рейтинг президента упал до антирекорда в 42%. Кроме того, около трех четвертей опрошенных не желали бы видеть Трампа еще раз на выборах.

А опрос прореспубликанского телеканала Fox говорит о том, что первые 100 дней работы Трампа одобряют всего 44% респондентов. Это самый низкий показатель в XXI веке. На первом сроке Трампа он составлял 49%. Работу Барака Обамы одобряли 62%, Джорджа Буша – 63%. Джо Байден заслужил одобрение 54% опрошенных.

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