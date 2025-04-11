Популярность Дональда Трампа упала до 42%

Служба Ipsos провела опрос населения, согласно которому поддержка деятельности президента США Дональда Трампа опустилась до 42%. На данный момент это самый низкий показатель с момента его вступления в должность.

Рейтинг президент США Дональда Трампа опустился до 42%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации в январе 2025 года, согласно опросам, проведенным службой Ipsos для агентства Reuters.

Результаты опроса были обнародованы еще накануне. Согласно им, деятельность Трампа поддерживать 42% населения, против выступают 53%.

По мартовскому опросу Ipsos, рейтинг Трампа находился в районе 45%. Агентство связывает падение поддержки разными факторами, включая преследование администрацией Трампа слишком либеральных, по его мнению, университетов.

Другая часть участников опроса полагают, что Вашингтон теряет авторитет на международной арене. Также около трети опрошенных не желают видеть Дональда Трампа в Белом Доме после окончания его второго президентства.

Опрос проходил с 16 по 21 апреля. В нем приняли участие свыше 4,3 тыс граждан США.

Чем недовольны американцы?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие причины всего за три месяца привели к столь значительному падению рейтинга поддержки Дональда Трампа, уверенного победившего на президентских выборах.

"Самое главное, что не удовлетворяет американцев — это ухудшение экономического положения. По итогам первого квартала американская экономика идет на спад в сравнении с соответствующим периодом 2024 года, когда был рост 2,3-2,5%. Ожидалось, что рост сохранится и в январе-марте 2025 года, но этого не случилось. В целом, Дональд Трамп не имеет к этому отношения, так как сейчас экономика США идет на спад из-за инфляционного всплеска прошлого года. Но именно Трамп, придя к власти, пообещал, что в США начнется "золотой век", и сейчас, когда люди видят спад вместо роста, они обращают свое недовольство на президента", - прежде всего сказал он.

"Конечно же, люди возмущены политикой в области таможенных тарифов, вакханалия вокруг этой темы продолжается уже три недели. Кроме того, американцев не устраивает ослабление государственной поддержки экономики, на фоне которого ведется увольнение сотрудников министерств и ведомств. По идее, сокращение расходов государства на чиновников должно стимулировать развитие экономики, но в условиях трамповской политики оно ведет только к росту безработицы при спаде экономики. Замедлились темпы роста реальной заработной платы, что не может не беспокоить граждан", - продолжил Владимир Васильев.

"Также у людей нарастает тревожное ощущение, что Америка вступила в какой-то серьезный, переломный момент своей истории, растет большая неопределенность как внутри страны, так за ее пределами. Поведение Трампа формирует у граждан впечатление, что на самом деле у него нет плана действий и четкой стратегии, что делать дальше. За эти три месяца Трамп очень часто и много что-то менял, буквально на ходу – то вводил тарифы, то отменял, то обещал действовать быстро на Украине, то говорил о готовности выйти из урегулирования вовсе. При Трампе рухнуло соглашение о перемирии в секторе Газа, идут разговоры о возможности войны с Ираном. Все это не добавляет американцам оптимизма и уверенности в завтрашнем дне", - сообщил американист.

"Нельзя не упомянуть и общую неразбериху в Вашингтоне. Изначально считалось, что при Дональде Трампе в госаппарате начнутся более или менее упорядоченные изменения в кадровом составе и структурном устройстве исполнительной власти, но пока американская печать полна сообщений о полной неразберихе и в Пентагоне, и в Госдепартаменте, и в других министерствах и ведомствах. Из всего этого складывается ощущение, будто страна погружается в некий хаос, по крайней мере это касается государственной бюрократии, и идет рост дисфункциональности власти. Эта дисфункциональность были и при Байдене, но Трамп как будто бы ее усилил", - указал Владимир Васильев.

Что будет делать Трамп?

В связи с этим Дональду Трампу требуются какие-то действия для улучшения рейтинга. "Ему нужны эффектные пиар-ходы, поскольку реальное улучшение и экономики, и внешнеполитической составляющей не делается быстро. Теоретически очень серьезная перестройка государственного аппарата, американской и мировой экономики может дать положительный эффект не раньше, чем в конце этого года. А действовать нужно уже сейчас. Поэтому начались разговоры, что к 30 апреля будет обнародован план мирного урегулирования на Украине. Это будет подано максимально широко как успех администрации Трампа. Тогда же будет заключена с Украиной сделка по минеральным ресурсам – здесь и сейчас США от этого ничего не получат, но ожидания взыскания с Украины $100 млрд улучшат настроения граждан", - отметил эксперт.

"Также Трамп мог бы начать действовать более серьезно по Гренландии и Панаме и усилить процесс депортации нелегальных мигрантов. Фактически, граница США с Мексикой сейчас взята на замок, Трамп ее перекрыл. Простое закрытие границы не воспринимает особенно ярко, зато поимка и депортация незаконных мигрантов явно вызовет позитивную реакцию американцев. Демократы уже пытаются этому воспрепятствовать, но если Трамп наладит конвейер по высылке нелегальных мигрантов, это поможет его рейтингам", - заключил Владимир Васильев.