Трамп не приедет на Парад Победы в Москву

Американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на праздничных мероприятиях ко Дню Победы, в том числе и на параде на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты спросили представителя Кремля о возможном участии главы США в праздничных событиях. Он дал отрицательный ответ, пишет ТАСС.
"Речи об этом не шло"
– Песков
Напомним, на 9 мая в Москву ожидается приезд глав ряда государств. В российскую столицу прибудет в частности председатель КНР Си Цзиньпин. По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, на Дне Победы будут присутствовать руководители всех стран Содружества, а на данный момент в него входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Ждут в Москве также президента Сербии Александра Вучича, премьера Словакии Роберта Фицо, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
Зрителями Парада Победы станут также глава Бразилии Лула да Силва, генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, израильский посол в Москве Симона Гальперин и палестинский президент Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.