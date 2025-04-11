Вестник Кавказа

Трамп не приедет на Парад Победы в Москву

Трамп не приедет на Парад Победы в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая, такую информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом на День Победы в Россию прибудут главы множества других государств.

Американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на праздничных мероприятиях ко Дню Победы, в том числе и на параде на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о возможном участии главы США в праздничных событиях. Он дал отрицательный ответ, пишет ТАСС.

"Речи об этом не шло"

– Песков

Напомним, на 9 мая в Москву ожидается приезд глав ряда государств. В российскую столицу прибудет в частности председатель КНР Си Цзиньпин. По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, на Дне Победы будут присутствовать руководители всех стран Содружества, а на данный момент в него входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Ждут в Москве также президента Сербии Александра Вучича, премьера Словакии Роберта Фицо, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Зрителями Парада Победы станут также глава Бразилии Лула да Силва, генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, израильский посол в Москве Симона Гальперин и палестинский президент Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

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