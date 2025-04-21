Вестник Кавказа

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что телефонные контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом на ближайшее время не запланированы, но разговор может быть оперативно согласован.

График президента РФ Владимира Путина не предполагает телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. Однако такой разговор может состояться при необходимости.  

"При необходимости разговор может быть очень оперативно согласован"

– Дмитрий Песков

Напомним, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Разговор двух лидеров занял порядка двух часов.

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