Лавров рассказал об отношении США к партнерству России с Ираном

США не призывали РФ пересмотреть отношения с Ираном ради улучшения российско-американских отношений, сообщил Лавров. Он подчеркнул также, что Москва не будет вмешиваться в переговоры Вашингтона и Тегерана.

Соединенные Штаты никогда не просили Россию пересмотреть отношения с Ираном для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил глава МИД РФ в интервью CBS.

"Подобных запросов никогда не поступало"

– Сергей Лавров

Говоря о переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, российский министр отметил, что РФ приветствует начатый диалог.

"Мы, безусловно, готовы помочь, если обе стороны полагают, что это будет полезно. И они знают, что мы готовы"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Он также указал на то, что Москва не собираться вмешиваться в переговоры Вашингтона и Тегерана.

"Мы не суем свой нос в переговоры между двумя странами, если Россия не является одной из них. Думаю, что сказал это недвусмысленно"

– российский министр

Напомним, ранее в этом месяце прошло три раунда ирано-американских переговоров. Два из них прошли в Омане и один в Италии.