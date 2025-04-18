Лавров рассказал об отношении США к партнерству России с Ираном

Соединенные Штаты никогда не просили Россию пересмотреть отношения с Ираном для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил глава МИД РФ в интервью CBS.
"Подобных запросов никогда не поступало"
– Сергей Лавров
Говоря о переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, российский министр отметил, что РФ приветствует начатый диалог.
"Мы, безусловно, готовы помочь, если обе стороны полагают, что это будет полезно. И они знают, что мы готовы"
– руководитель внешнеполитического ведомства
Он также указал на то, что Москва не собираться вмешиваться в переговоры Вашингтона и Тегерана.
"Мы не суем свой нос в переговоры между двумя странами, если Россия не является одной из них. Думаю, что сказал это недвусмысленно"
– российский министр
Напомним, ранее в этом месяце прошло три раунда ирано-американских переговоров. Два из них прошли в Омане и один в Италии.