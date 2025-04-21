Вестник Кавказа

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 13% в феврале этого года. Азербайджан вошел в тройку крупнейших поставщиков "голубого топлива".

Азербайджан в феврале этого года почти на 13% увеличил экспортные поставки газа в Турцию по сравнению со вторым месяцем минувшего года. Объем поставок газа составил более 876 млн кубометров "голубого топлива", отмечается в докладе Совета по регулированию энергорынка. 

Сообщается, что экспорт газа в Турцию из Азербайджана за январь-февраль 2025 года составил почти 1,7 млрд кубометров газа. 

Всего Турция закупила у иностранных государств 6,4 млрд кубометров газа в феврале. Наиболее крупными поставщиками газа для Турции стали Россия, США, Азербайджан и Алжир.

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