Вестник Кавказа

Лавров и Рубио обсудили контакты России и США

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России и глава Госдепа США провели телефонный разговор. Стороны обсудили диалог в рамках российско-американских отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время"

– МИД РФ

Лавров и Рубио условились продолжать двусторонние контакты на всех уровнях.

В беседе был затронут вопрос урегулирования на Украине, стороны отметили важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров для согласования надежного пути к долгосрочному и устойчивому миру.

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