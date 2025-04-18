Лавров и Рубио обсудили контакты России и США

Глава МИД России и глава Госдепа США провели телефонный разговор. Стороны обсудили диалог в рамках российско-американских отношений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время"
– МИД РФ
Лавров и Рубио условились продолжать двусторонние контакты на всех уровнях.
В беседе был затронут вопрос урегулирования на Украине, стороны отметили важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров для согласования надежного пути к долгосрочному и устойчивому миру.