Лавров заявил о готовности России к урегулированию на Украине

Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Россия занята именно этим процессом.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к сделке по урегулированию конфликта на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства России сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прав в том, что переговоры движутся в правильном направлении.

При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что на сегодняшний день существуют определенные элементы, которые необходимо доработать.

Лавров также отметил, что в настоящее время Москва сосредоточена именно на данном процессе. Он добавил, что есть признаки того, что все идет по правильному сценарию.