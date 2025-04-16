Вестник Кавказа

Лавров заявил о готовности России к урегулированию на Украине

Лавров заявил о готовности России к урегулированию на Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Россия занята именно этим процессом.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к сделке по урегулированию конфликта на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства России сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прав в том, что переговоры движутся в правильном направлении.

При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что на сегодняшний день существуют определенные элементы, которые необходимо доработать.

Лавров также отметил, что в настоящее время Москва сосредоточена именно на данном процессе. Он добавил, что есть признаки того, что все идет по правильному сценарию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Посланник Трампа снова прибыл в Россию – СМИ

Посланник Трампа снова прибыл в Россию – СМИ

Трамп назвал ближайшие дни очень важными для переговоров по Украине

Трамп назвал ближайшие дни очень важными для переговоров по Украине

Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Россия не имеет контактов с ЕС и Украиной – Кремль

Россия не имеет контактов с ЕС и Украиной – Кремль

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы