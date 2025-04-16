Посланник Трампа снова прибыл в Россию – СМИ

СМИ сообщили о прибытии Стивена Уиткоффа в Россию. Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прибыл в Москву, сообщает издание Win/Win.

Отмечается, что политик прилетел в российскую столицу в ночь на 25 апреля. Другие подробности визита не приводятся.

Ранее стало известного, спецпосланник Дональда Трампа может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 25 апреля.

Предыдущая встреча главы государства и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине.