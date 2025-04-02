Шторм в Иране: есть жертвы и пострадавшие

Жертвами сильного шторма в провинции Тегеран в Иране стали два человека, еще 41 получили травмы. Большинство пострадавших было доставлено в больницу.

Провинцию Тегеран охватил мощный шторм в ночь с воскресенья на понедельник. Он привел к смерти 2 человек, еще 41 получили различные травмы, сообщил Mehr News, ссылаясь на службу экстренной медицинской помощи.

"Два человека - 60-летняя женщина и 15-летний подросток - трагически погибли в результате сильного шторма, обрушившегося в регион воскресенье вечером. Кроме того, в результате шторма в провинции Тегеран пострадал 41 человек"

- Mehr News

Уточняется, что 12 пострадавших получили помощь на месте, остальные были доставлены в больницу.

Напомним, что на днях в Иране произошло еще одно трагическое происшествие – взрыв и последующий пожар в пору города Бендер-Аббас. Согласно последним данным, известно о 40 погибших, 1,2 тыс пострадавших и еще 6 пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

В связи с этим иранские власти объявили национальный траур.