Переговоры по контролю над вооружениями могут возобновить Москва и Вашингтон

Глава МИД РФ допустил возобновление переговоров с США по контролю над вооружениями. Москва приостановила свое участие в ДСНВ несколько лет назад.

Россия и Соединенные Штаты могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями, прерванным несколько лет назад. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергея Лавров в ходе интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что стороны могут вернуться к обсуждению данного вопроса при равноправном и взаимоуважительном подходе американской стороны к диалогу.

Лавров обратил внимание на то, что именно Вашингтон вышел из процесса укрепления стратегической стабильности.

"Если они захотят вернуться на этот путь, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным"

– российский министр

Он пояснил, что РФ хочет понять, что в США думают о двусторонних отношениях и готовы ли они вести равноправный диалог.

"Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают "противниками", а некоторое время назад американские официальные лица называли нас "врагами", мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он к равноправному, взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск баланса интересов"

– Сергей Лавров

Если подход действительно будет таким, то тогда все возможно, добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

В этом же интервью глава МИД РФ поведал о возможных сроках встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что лидеры обеих стран сами формируют свой график, а также сообщил, что Москва всегда выступает за встречи с людьми, которые настроены на диалог.

Напомним, Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США (СНВ-3 или ДСНВ) в феврале 2023 года.