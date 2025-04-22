Посол Китая заявила о намерении Пекина углублять сотрудничество с Баку

Лу Мэй заявила, что Китай выражает готовность углублять сотрудничество с Азербайджаном в рамках ШОС. Она добавила, что страны развивают сотрудничество в рамках проекта "Один пояс – один путь".

Китайский посол в Азербайджане Лу Мэй на брифинге заявила о готовности Пекина углублять сотрудничество с Баку в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Дипломат сообщила, что Китай высоко ценит участие Азербайджана в деятельности ШОС, поддерживает его инициативы и будет содействовать укрепления его правового статуса.

Она добавила, что Пекин готов использовать платформу ШОС для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в торговле, инвестициях и цифровой экономике.

Помимо этого, Лу Мэй отметила, что Баку и Пекин сегодня активно развивают сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь" и развития Срединного коридора.

Посол подчеркнула, что Китай придает большое значение развитию транспортных коридоров, что полностью соответствует стратегии Азербайджана по раскрытию транзитного потенциала.