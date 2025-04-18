Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет друг друга

Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет друг друга
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Азербайджан и Китай выступают в поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга. Это отражено в Совместном заявлении о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Пекин дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network), в нем он в частности подчеркнул отношение АР и КНР к суверенитету и территориальной целостности друг друга.

«Текст Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве охватывает широкую программу действий в двусторонних отношениях. Наши страны демонстрируют солидарность и дружбу по вопросам, представляющим обоюдный национальный интерес. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы решительно поддерживаем политику «Одного Китая», - заявил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан был в числе первых стран, которые публично и открыто выступили с осуждением незаконных выборов на Тайване.

Президент Азербайджана добавил, что Баку и Пекин подняли уровень двусторонних отношений еще выше. В рамках визита было подписано двадцать документов, которые охватывают широкий спектр отраслей.

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