Вестник Кавказа

Помощь России в тушении пожара в порту оценили в Иране

Помощь России в тушении пожара в порту оценили в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия направила в Иран несколько самолетов для тушения пожара, начавшегося после взрыва в порту. Этот шаг РФ оценили в Исламской Республике, подчеркнув, что он отражает глубину двусторонних отношений.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали оценил поддержку, которую Россия оказывает Исламской Республики после мощного взрыва, прогремевшего накануне в порту.

На своих страницах в соцсетях он подчеркнул, в частности, что отправка РФ самолетов в Иран для тушения пожара в порту, который вспыхнул после взрыва, отражает глубину двусторонних отношений.

"Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами"

– иранский дипломат

Ранее МЧС РФ сообщило, что направит для тушения пожара в городе Бендер-Аббас спасателей и два самолета – амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.

Напомним, вчера провинции Хормозган раздался мощный взрыв. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 40 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.
 

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