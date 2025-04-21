Когда выберут нового Папу Римского?

Названа дата, когда конклав соберется для выбора нового Папы Римского. По данным Reuters, это случится 7 мая.

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая, рассказало агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Дата сбора кардиналов была выбрана на следующий день после похорон Папы Римского Франциска, по данным агентства. Перед началом съезда был закрыт вход для туристов в Сикстинскую капеллу, где будет проходить конклав.

Предыдущие два конклава длились всего два дня. Сейчас кардиналы расходятся во мнении, сколько продлится собрание. Агентство Reuters, цитируя шведского кардинала Андерса Арборелиуса, передало, что ожидаются более продолжительные процедуры выборов, так как многие кардиналы, назначенные Папой Франциском, видят друг друга впервые.

Напомним, что Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похоронили в субботу в базилике Санта-Мария Маджоре.