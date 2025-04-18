Вестник Кавказа

Первый произведенный в Армении спутник завершил свою миссию

Суперлуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении сообщили о завершении миссии первого спутника, произведенного в республике. Это произошло в конце прошлой неделе.

Спутник "Айасат-1", который был произведен в Армении, завершил свою миссию. Об этом информирует лаборатория космических исследований "Базумк".

Там отметили, что в минувшую субботу он в последний раз пересек линию Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом.

"С момента запуска из-за атмосферного сопротивления снижение нашего, так и других спутников вокруг Земли произошло раньше времени. Из-за рекордной активности Солнца в последние годы атмосфера нагрелась сильнее и увеличилось ее сопротивление"

– лаборатория "Базумк"

По словам создателей, спутник передал ценную информацию и стал важнейшим опытом, который поможет двигаться дальше.

Напомним, первый космический спутник армянского производства был запущен в космос в конце 2023 года. Пуск был произведен с базы Ванденберг в США.

Летом прошлого года ряд стран обратились к Армении с просьбой вернуть на землю несколько спутников, одним из которых был "Айасат-1", поскольку они мешают работе других космических аппаратов. На фоне этой ситуации замглавы министерства высокотехнологичной промышленности страны Авет Погосян ушел с занимаемой должности.

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