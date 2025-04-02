Кобахидзе: Грузия должна войти в ЕС

Грузия по-прежнему намерена стать членом ЕС, сообщил премьер страны. По его словам, на сегодняшний день это главный приоритет республики во внешней политике.

Евроинтеграция по-прежнему остается главным приоритетом внешней политики Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул также, что республика будет готова стать членом Евросоюза к 2030 году.

"Евроинтеграция остается, естественно, главным приоритетом внешней политики... К 2030 году мы будем готовы к вступлению в Евросоюз больше, чем все страны-кандидаты. По всем параметрам"

– Ираклий Кобахидзе

Он пояснил, что это касается демократии, прав человека, верховенства закона, а также экономики и общей готовности к членству в ЕС.

Кроме того, глава правительства обратил внимание на то, что грузинское руководство с оптимизмом смотрит на будущее страны.

"Несмотря на то, что статус кандидата был задуман как инструмент шантажа против Грузии, мы не подчинились шантажу. Более того, получили статус кандидата"

– премьер Грузии

Напомним, осенью 2024 года власти Грузии решили отложить до 2028 года старт переговоров о присоединении к ЕС.