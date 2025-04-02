Кобахидзе: Грузия должна войти в ЕС

Евроинтеграция по-прежнему остается главным приоритетом внешней политики Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Он подчеркнул также, что республика будет готова стать членом Евросоюза к 2030 году.
"Евроинтеграция остается, естественно, главным приоритетом внешней политики... К 2030 году мы будем готовы к вступлению в Евросоюз больше, чем все страны-кандидаты. По всем параметрам"
– Ираклий Кобахидзе
Он пояснил, что это касается демократии, прав человека, верховенства закона, а также экономики и общей готовности к членству в ЕС.
Кроме того, глава правительства обратил внимание на то, что грузинское руководство с оптимизмом смотрит на будущее страны.
"Несмотря на то, что статус кандидата был задуман как инструмент шантажа против Грузии, мы не подчинились шантажу. Более того, получили статус кандидата"
– премьер Грузии
Напомним, осенью 2024 года власти Грузии решили отложить до 2028 года старт переговоров о присоединении к ЕС.